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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Анастасия Приходько: ´Не бойтесь задавать вопросы´.

Анастасия Приходько: ´Не бойтесь задавать вопросы´.

Прийти на ´Белшину´ и остаться на долгие годы - такая преданность предприятию ценится превыше всего. Но большого уважения достойны и те, кому до ветеранского возраста еще очень далеко, но за плечами уже несколько лет шинного стажа, а в душе - твердое намерение трудиться дальше.

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