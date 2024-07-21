Анастасия Приходько: ´Не бойтесь задавать вопросы´.

Прийти на ´Белшину´ и остаться на долгие годы - такая преданность предприятию ценится превыше всего. Но большого уважения достойны и те, кому до ветеранского возраста еще очень далеко, но за плечами уже несколько лет шинного стажа, а в душе - твердое намерение трудиться дальше.