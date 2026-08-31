Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Гибель «советского Титаника»: что на самом деле случилось с лайнером «Адмирал Нахимов»

Вечер 31 августа 1986 года в Цемесской бухте Новороссийска выдался ясным и тихим — погода, которая обычно не предвещает беды.

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