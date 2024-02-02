ВСУ за сутки 45 раз атаковали населенные пункты ДНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 45 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. По информации представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) во время ударов ранены двое жителей.