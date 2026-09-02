Кардиохирург получил шесть лет колонии за то, что защитил свою семью

В России вновь — не в первый и не в десятый раз — возникла тема пределов необходимой самообороны. Человек видит явное посягательство на свою жизнь, здоровье, безопасность близких.
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