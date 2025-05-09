Танки с парада Победы отправят на СВО

Выступившие на параде Победы на Красной площади танки направят в войска для участия в специальной военной операции (СВО), рассказал генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» Александр Потапов.
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