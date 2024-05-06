Собянин: Сборная Москвы взяла 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Собянин рассказал о победе московских школьников на всероссийской олимпиаде Школьники Москвы на протяжении последних лет неизменно составляют больше трети участников финала и получают свыше 40 процентов всех дипломов.
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