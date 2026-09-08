Белоусов провел переговоры с вице-премьером Вьетнама

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов встретился и провел переговоры с вице-премьером, министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Фан Ван Зянгом.
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