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ТАСС

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Белоусов провел переговоры с вице-премьером Вьетнама

Белоусов провел переговоры с вице-премьером Вьетнама

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов встретился и провел переговоры с вице-премьером, министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Фан Ван Зянгом.

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