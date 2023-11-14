Древние цивилизации, исчезновения которых мы не можем понять

Людской род существует на планете уже несколько тысячелетий. Принято считать, что мы уже успели сформировать развитую цивилизацию, способную дотянуться до звезд и разгадать все тайны бытия – так, по крайней мере, кажется со стороны.
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