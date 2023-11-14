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  • lenivka
    Просто ересь.Иван Грозный не убивал своего сына.Картина это выдумки художника.И вообще Грозный был довольно грамотный...10 монархов, кото...
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Древние цивилизации, исчезновения которых мы не можем понять

Древние цивилизации, исчезновения которых мы не можем понять

Людской род существует на планете уже несколько тысячелетий. Принято считать, что мы уже успели сформировать развитую цивилизацию, способную дотянуться до звезд и разгадать все тайны бытия – так, по крайней мере, кажется со стороны.

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