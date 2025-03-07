Можем помочь: женщины-военные объяснили, почему отправились на спецоперацию

Минобороны РФ В преддверии 8 марта женщины-военные, которые спасают раненых бойцов группировки "Запад", поделились своими историями, как и почему они отправились в зону проведения специальной военной операции.
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