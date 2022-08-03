Учасники демонстрації на підтримку візиту Ненсі Пелосі на Тайвань, Тайбей, 2 серпня 2022 року Білий дім: США не прагнуть створення кризи навколо Тайваню За словами прес-секретаря Білого дому, Сполучені Штати, як і раніше, дотримуються політики одного Китаю Білий дім закликав у середу не драматизувати візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, підтвердивши, що […] Сообщение Білий дім: США не прагнуть створення кризи навколо Тайваню появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.