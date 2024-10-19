«Динамо Брянск» играет в Липецке

Брянское «Динамо» сегодня на выезде сыграет в Липецке с местным «Металлургом». Начало игры в 13.00.Брянское «Динамо» не потеряло шансы на попадание в весенней части Первенства России по футболу среди команд второго лиги в «золотой дивизион».
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