«Динамо Брянск» играет в Липецке

Брянское «Динамо» сегодня на выезде сыграет в Липецке с местным «Металлургом». Начало игры в 13.00.Брянское «Динамо» не потеряло шансы на попадание в весенней части Первенства России по футболу среди команд второго лиги в «золотой дивизион».