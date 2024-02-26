В Киеве раскрыли главную задачу нового главкома ВСУ

Чем займется Сырский, рассказал советник главы Офиса президента Украины. В настоящее время перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стоит задача провести ревизию в войсках с целью определения их боеспособности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии