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В Киеве раскрыли главную задачу нового главкома ВСУ

В Киеве раскрыли главную задачу нового главкома ВСУ

Чем займется Сырский, рассказал советник главы Офиса президента Украины. В настоящее время перед главнокомандующим ВСУ Александром Сырским стоит задача провести ревизию в войсках с целью определения их боеспособности.

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