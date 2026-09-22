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Китай в августе увеличил импорт российской нефти на 41,3%

Китай в августе увеличил импорт российской нефти на 41,3%

Россия в августе поставила Китаю 11,22 млн тонн нефти на $6,47 млрд — почти столько же, сколько все страны Ближнего Востока вместе.

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