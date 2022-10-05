Попытка Южной Кореи провести учения в ответ на ракетные пуски КНДР закончилась падением баллистической ракеты на военную базу

Попытка Южной Кореи и США продемонстрировать всю мощь вооружений в ответ на ракетные испытания Северной Кореи, чуть не закончилась трагедией, когда одна из запущенных южнокорейскими военными ракет "земля-земля" упала на территории военной базы.