Россети Ленэнерго подтвердили Мойке78, что свет в Никольском пропал из-за грозы. Ведутся восстановительные работы.
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Россети Ленэнерго подтвердили Мойке78, что свет в Никольском пропал из-за грозы. Ведутся восстановительные работы.