Около трехсот школьников Кабардино-Балкарии стали участниками комплексных занятий по дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский» проводят повсеместные профилактические акции для детей, направленные на повышение культуры поведения и обучение принципам безаварийного участия в дорожном движении в предстоящий зимний период.
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