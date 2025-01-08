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  • АндрейБорков
    Невоенный анализ-...
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    Вообще Канада не может быть ОДНИМ штатом. Она сама по себе по площади больше, чем Штаты и, дай Готт памяти, администр...Есть желание втор...
  • людмила
    Прикольно.Невоенный анализ-...

Невоенный анализ-77. 8 января 2025

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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л
людмила
Прикольно.
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13 час.
АндрейБорков
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1 час.

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