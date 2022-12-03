Сын экс-хозяина Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что американская сторона должна прекратить оказывать финансовую помощь Украине на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
Сын экс-хозяина Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что американская сторона должна прекратить оказывать финансовую помощь Украине на фоне проведения Вооруженными силами России спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик.
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