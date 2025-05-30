Мировая алмазная отрасль переживает крупнейший кризис за десятилетия Крупнейшие алмазодобывающие компании по всему миру фиксируют падение выручки, остановку добычи и массовые увольнения.
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Мировая алмазная отрасль переживает крупнейший кризис за десятилетия Крупнейшие алмазодобывающие компании по всему миру фиксируют падение выручки, остановку добычи и массовые увольнения.
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