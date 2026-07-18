Евгений Копатько: Режим дожимает население, а олигархи прячут детей

Репрессивные методы работы ТЦК: почему протестующих заставляют публично славить военкомат и унижаться? Политическая нелегитимность: зачем менять Кабмин в обход Конституции и парламента? Польский вопрос: почему Варшава ужесточает риторику и грозит отправить украинцев обратно на фронт? И энергетический коллапс: что будет с Украиной, если зимой обстрелы инфраструктуры станут системой? Социолог Евгени… Читать далее: https://govorit.