«Меньше чем за 5 миллионов не сдвинется с места»: сколько берут за свои услуги Нагиев, Бурунов, Прилучный и другие российские звезды

Олег Самойлов

А чО так, только сейчас, мало того, - СЕГОДНЯ!!! - все взвились по данному поводу-то? А где раньше наш народ обитал, в том числе и в годы самого прогрессивнейшего общества мира, когда эти горлодеры/ки и ногомашки имели куда как бОльшие гонорары, нежели даже денежное содержание самого генИТального секретаря всего ЦК всея КаПээСэС?! Иль отмашку кто дал поорать? Так давайте поорем, почему всякие хоккеисты и футболисты даже заштатных клубов в роскоши купаются! А чО? Разве НЕ так?