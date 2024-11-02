«Меньше чем за 5 миллионов не сдвинется с места»: сколько берут за свои услуги Нагиев, Бурунов, Прилучный и другие российские звезды

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Комментарии
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Олег Самойлов
А чО так, только сейчас, мало того, - СЕГОДНЯ!!! - все взвились по данному поводу-то? А где раньше наш народ обитал, в том числе и в годы самого прогрессивнейшего общества мира, когда эти горлодеры/ки и ногомашки имели куда как бОльшие гонорары, нежели даже денежное содержание самого генИТального секретаря всего ЦК всея КаПээСэС?! Иль отмашку кто дал поорать? Так давайте поорем, почему всякие хоккеисты и футболисты даже заштатных клубов в роскоши купаются! А чО? Разве НЕ так?
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8 час.
Надежда
Привыкли звездуны к высоким гонорарам, даже не допуская мысли, что народу от них давно 🤢
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7 час.
Михаил Магда
Копать надо там КТО им такие гонорары отваливает .
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1 час.

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