Жестокое сражение за славянское Поморье

Батарея 152-мм гаубиц-пушек обр. 1937 МЛ-20 командира капитана К. Муратова из 1262-го гаубичного артиллерийского полка 186-й гаубичной артбригады 29-й артдивизии прорыва РГК ведет огонь по противнику во время боев за Данциг Общая ситуация После разгрома и расчленения группы армий «Висла» («Взгляд на карту просто вызывает ужас»), начался этап полного овладения Восточной Померании.