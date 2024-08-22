Бизнес-джет падает: год назад в 300 км от МКАДа разбился самолет главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Вечером 23 августа 2023 года в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy 600. В первые часы после крушения стало известно, что на нем летел петербургский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии