Один из наиболее обсуждаемых вопросов в российском обществе с начала специальной военной операции – почему до сих пор не уничтожены ключевые мосты через Днепр в Киеве – вновь прозвучал на экспертной площадке.
«Мосты через Днепр без ядерного оружия не уничтожить»
Комментарии
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Владимир Самборский
ЯО бывает разное. Вот Хиросиму и Нагасаки уничтожили плутониевыми бомбами. Период полураспада - несколько часов. Т.е. чрез сутки радиоактивность была не большая, а через несколько дней - там от радиации следов практически не осталось. Не знаю, есть ли у нас такие боеприпасы. Да! И перед их применением можно за сутки-двое население предупредить в качестве мер безопасности. Через неделю в города можно безопасно возвратиться...
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