Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Dash45
    трепач1«Канарейки в евро...
  • Владимир Самборский
    ЯО бывает разное. Вот Хиросиму и Нагасаки уничтожили плутониевыми бомбами. Период полураспада - несколько часов. Т.е....«Мосты через Днеп...
  • Лидия Санникова
    Чтобы по дороге укрохрюки не растеряли.Россия начала пуб...

«Мосты через Днепр без ядерного оружия не уничтожить»

«Мосты через Днепр без ядерного оружия не уничтожить»

Один из наиболее обсуждаемых вопросов в российском обществе с начала специальной военной операции – почему до сих пор не уничтожены ключевые мосты через Днепр в Киеве – вновь прозвучал на экспертной площадке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Самборский
ЯО бывает разное. Вот Хиросиму и Нагасаки уничтожили плутониевыми бомбами. Период полураспада - несколько часов. Т.е. чрез сутки радиоактивность была не большая, а через несколько дней - там от радиации следов практически не осталось. Не знаю, есть ли у нас такие боеприпасы. Да! И перед их применением можно за сутки-двое население предупредить в качестве мер безопасности. Через неделю в города можно безопасно возвратиться...
Ответить
11 час.
наверх