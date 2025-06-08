«Мосты через Днепр без ядерного оружия не уничтожить»

Владимир Самборский

ЯО бывает разное. Вот Хиросиму и Нагасаки уничтожили плутониевыми бомбами. Период полураспада - несколько часов. Т.е. чрез сутки радиоактивность была не большая, а через несколько дней - там от радиации следов практически не осталось. Не знаю, есть ли у нас такие боеприпасы. Да! И перед их применением можно за сутки-двое население предупредить в качестве мер безопасности. Через неделю в города можно безопасно возвратиться...