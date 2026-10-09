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Иркутск Сегодня

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От штурмовика до чайного мастера: ветеран СВО открыл чайный магазин в Иркутске

Боец штурмовой роты Роман Станько, получивший тяжелые ранения на Краснолиманском направлении, начал новую, мирную жизнь.

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