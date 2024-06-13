13 июня на Руси отмечали Еремеев день, или день Еремея Распрягальника. В это время крестьяне заканчивали сезон сева в полях.
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13 июня на Руси отмечали Еремеев день, или день Еремея Распрягальника. В это время крестьяне заканчивали сезон сева в полях.