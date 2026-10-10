Устойчивое развитие через корпоративную культуру: опыт ГК «КОРТРОС»

В рамках 19‑го форума «Дело в людях» от «Ассоциации менеджеров» руководитель направления по внутренним коммуникациям ГК «КОРТРОС» Татьяна Сильченко рассказала, как корпоративная культура становится реальным инструментом устойчивого развития бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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