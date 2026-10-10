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Мировые Новости

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Устойчивое развитие через корпоративную культуру: опыт ГК «КОРТРОС»

Устойчивое развитие через корпоративную культуру: опыт ГК «КОРТРОС»

В рамках 19‑го форума «Дело в людях» от «Ассоциации менеджеров» руководитель направления по внутренним коммуникациям ГК «КОРТРОС» Татьяна Сильченко рассказала, как корпоративная культура становится реальным инструментом устойчивого развития бизнеса.

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