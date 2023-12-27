Что известно об убийстве матери участника СВО в Набережных Челнах

В жестоком преступлении подозреваются братья-мигранты, незаконно находившиеся в России.В Набережных Челнах в канализационном коллекторе обнаружены останки 46-летней жительницы города Ларисы З, о её исчезновении в полицию заявили родственники, в том числе и приехавший в отпуск с СВО сын.