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Что известно об убийстве матери участника СВО в Набережных Челнах

Что известно об убийстве матери участника СВО в Набережных Челнах

В жестоком преступлении подозреваются братья-мигранты, незаконно находившиеся в России.В Набережных Челнах в канализационном коллекторе обнаружены останки 46-летней жительницы города Ларисы З, о её исчезновении в полицию заявили родственники, в том числе и приехавший в отпуск с СВО сын.

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