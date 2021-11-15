Санкции против Северного потока-2, саммит в Глазго: инвестиционный обзор ДФО, страны, мира

ИА AmurMedia представляет ключевые события в мире инвестиций с 15 по 19 ноября — в обзоре, подготовленном экспертами Фридом Финанс.
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