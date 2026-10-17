История с водителем такси стала лакмусовой бумажкой, проявляющей целый букет проблем, которые не искоренены даже на пятый год войны.
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За то, что какого-то депутата или мэра бабуська обозвала в Интернете, статья! А тут фактически врагов не могут призвать к ответу! Стыдно, господа из органов!!
Уроды моральные.
И причём обязательно показать имена и фамилии и при возможности фото всех этих нехороших людей.
за такие коменты - срок давать надо
вычислить.. сделать, чтоб даже на горшок самостоятельно не могли сесть..
К сожалению, у нас в России, полно хохломанов и не только среди граждан, но и в правоохранительных структурах.....Надо ввести жёсткое наказание за дискредитацию СВО, а не как сейчас, типа "церковное покаяние".......
С распадом СССР в бывших республиках оказалось такое количество моральных уродов. Это их работа перевернуть Россию, в т.ч. СВО и международную дипломатию с ног на голову и сделать всё позорным и худшим... подозреваю, в стране окопались миллионы украинских беженцев, которые (не все конечно) таят в себе откровенную злобу - так я думаю. За такое что пишут в адрес ветерана СВО надо привлечь к суду. И судить без никаких условностей!
Пусть выявляют, КТО пишет подобную гнусность? Хотелось бы потом узнать результаты расследования. И как наказали хамов? Подобные вещи нельзя спускать с тормозов. ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ВЕТЕРАНА, А РОССИИ И ВСЕХ РОССИЯН!!
а что так трудно установить этих говнюков и привлечь?!, а тех кто за бугром или ленточкой привлечь заочно, а лучше как Меркадер с троцким, пару таких вариантов и будут сидеть задвинув языки в задницу.
Раз анонимность в интернете миф, так надо вытащить пару-тройку таких на всеобщее обозрение, чтобы ветераны СВО с ними провели "разъяснительную беседу", что делать так нехорошо.