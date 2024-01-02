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    Бить надо по наркошибздику!Удар по Киеву. 02...

Удар по Киеву. 02.01.2024

Удар по Киеву. 02.01.2024

Рано утром был нанесен мощный ракетный удар по Киеву.С ночи шел налет "Гераней", направленный на вскрытие ПВО противника и вытягивание ракет.

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Комментарии
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Ирина Черных
Глупые хохлы сами напросились.
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22 час.
Юрий Золотарев
Из СТА русских ракет доблестные укроЖОпы сбили все ДВЕСТИ!! А объеХты в Куеве разрушились сами собой! - от негодования к русне!!
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22 час.
Мария Беликова
Бить надо по наркошибздику!
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