Рано утром был нанесен мощный ракетный удар по Киеву.С ночи шел налет "Гераней", направленный на вскрытие ПВО противника и вытягивание ракет.
Удар по Киеву. 02.01.2024
Комментарии
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Ирина Черных
Глупые хохлы сами напросились.
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22 час.
Юрий Золотарев
Из СТА русских ракет доблестные укроЖОпы сбили все ДВЕСТИ!! А объеХты в Куеве разрушились сами собой! - от негодования к русне!!
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22 час.
Мария Беликова
Бить надо по наркошибздику!
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9 час.
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