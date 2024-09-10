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  • Сергей Захаров
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Раскрыты детали нового дела в отношении экс-чиновника мэрии Новосибирска Витухина

Раскрыты детали нового дела в отношении экс-чиновника мэрии Новосибирска Витухина

Экс-чиновник до октября находится в следственном изоляторе.В Новосибирске в отношении экс-главы департамента потребительского рынка мэрии возбудили ещё одно уголовное дело.

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