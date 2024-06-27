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  • Сергей Трофимов
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Мощный «Град» в Малой Токмачке: сразу два пакета по прифронтовой зоне ВСУ

Мощный «Град» в Малой Токмачке: сразу два пакета по прифронтовой зоне ВСУ

Град мощно выпал на Запорожском направлении в населенном пункте Малая Токмачка. Плотными взрывами отработана дислокация формирований армии киевского режима в прифронтовой полосе, сообщает информационный ресурс.

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