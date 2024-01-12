Депутат Буцкая: выбрать единого поставщика питания в школы можно не везде

Сегодня родители учащихся реже жалуются на школьное питание, а бизнес поставщиков в этой сфере становится более открытым, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
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