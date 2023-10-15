Луганских студентов пригласили к участию в проектах президентской платформы

Центры компетенций президентской платформы "Россия - страна возможностей" открылись на базе Луганского государственного педагогического университета и Луганского государственного университета имени Владимира Даля, сообщили в пресс-службе организации.
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