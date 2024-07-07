Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова заявила, что западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах Вооруженных сил Украины против мирных жителей Донбасса и бойцов армии РФ, хотя Россия неоднократно предоставляла соответствующие подтверждения.
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