Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова заявила, что западные СМИ делают вид, что не знали о зверствах Вооруженных сил Украины против мирных жителей Донбасса и бойцов армии РФ, хотя Россия неоднократно предоставляла соответствующие подтверждения.