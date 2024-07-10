Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина: Сталин знал, если Малинин докладывает, значит можно доверять.

Внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина: Сталин знал, если Малинин докладывает, значит можно доверять.

Детальный план операции 1944 года на Бобруйском направлении у карты Сталину докладывал генерал-полковник Малинин, начальник штаба фронта: ´Предполагается нанесение двух примерно равных по силе ударов на Кобринском и Ковельском направлениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх