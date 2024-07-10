Внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина: Сталин знал, если Малинин докладывает, значит можно доверять.

Детальный план операции 1944 года на Бобруйском направлении у карты Сталину докладывал генерал-полковник Малинин, начальник штаба фронта: ´Предполагается нанесение двух примерно равных по силе ударов на Кобринском и Ковельском направлениях.
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