Евросоюз увеличил импорт российских удобрений до 20-месячного максимума

В июле Евросоюз нарастил импорт российских удобрений до максимума за последние двадцать месяцев, вернув долю России в европейских закупках выше 30% впервые с марта 2022 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.
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