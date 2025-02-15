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«Лестер» — «Арсенал». Прямая трансляция: смотреть онлайн матч АПЛ

«Лестер» — «Арсенал». Прямая трансляция: смотреть онлайн матч АПЛ

В среду, 15 января, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» на выезде сыграет против «Лестер Сити».

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