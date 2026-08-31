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5koleso.ru

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Китайские и европейские грузовики в одной канистре: Lopal DuraRev для дизелей с DPF

Для службы эксплуатации такое разнообразие оборачивается вполне объяснимыми сложностями. Чем больше разных масел требуется для парка, тем шире складская номенклатура, сложнее закупки и учет, выше вероятность ошибки при ТО.

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