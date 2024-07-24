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Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником По его словам, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет.

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