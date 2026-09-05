За что судили японских шпионов в 1946 году

80 лет назад, в последних числах августа 1946 года, Военная коллегия Верховного суда СССР рассмотрела дело восьмерых изменников Родины, многие годы сотрудничавших с японцами, – трёх бывших белых генералов и активистов так называемого «русского фашистского движения».