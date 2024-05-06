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«Кливленд» совершил самый крупный камбэк в истории 7-х матчей с 1997 года

«Кливленд» совершил самый крупный камбэк в истории 7-х матчей с 1997 года

«Кливленд» уступал со счетом 31:49 за 4:17 до конца второй четверти встречи, но сумел отыграть отставание и одержать победу в матче со счетом 106:94.

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