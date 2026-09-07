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Мерцающие звезды, барельефы и панели, меняющие цвет: чем удивляет новая Рублево-Архангельская линия метро, которая открылась на День города

Мерцающие звезды, барельефы и панели, меняющие цвет: чем удивляет новая Рублево-Архангельская линия метро, которая открылась на День города

Фото: Мосинформ Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли пять первых станций Рублево-Архангельской линии метро: «Бульвар Генерала Карбышева», «Народное ополчение», «Звенигородская», «Шелепиха» и «Деловой центр».

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