ИЗВЕСТИЯ iz
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ИЗВЕСТИЯ iz

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  • Вячеслав Денисов
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Романтическое строение: чем интересна интерпретация «Золушки» от Amazon Prime

Романтическое строение: чем интересна интерпретация «Золушки» от Amazon Prime

К Дню Святого Валентина онлайн-платформы выпускают традиционные романтические истории, и Upgraded («Новый уровень» — здесь и далее в переводе «Известий») пока кажется из них самой классической и в этом смысле самой совершенной.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гамулина
Какой день влюбленных в России. Не приемлемо.
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18 час.
ИП
Игорь Петров
Праздник гомиков! Читайте историю!
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17 час.

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