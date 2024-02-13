Пожар вспыхнул в жилом доме в Петрозаводске из-за проводки

Жильцы дома на улице Краснодонцев смогли самостоятельно справиться с огнем В понедельник в 8 часов 36 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Краснодонцев.
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