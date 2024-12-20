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«Нужно разрешить приобретать жильё на вторичном рынке»: Путин предложил расширить условия семейной ипотеки

«Нужно разрешить приобретать жильё на вторичном рынке»: Путин предложил расширить условия семейной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия семейной ипотеки под 6% годовых. По инициативе главы государства гражданам с детьми разрешат брать льготные кредиты не только на покупку нового жилья, но и на приобретение вторички.

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