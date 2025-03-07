«Независимо от политических изменений»: как царский генерал Михаил Бонч-Бруевич стал одним из создателей Красной армии

155 лет назад родился российский и советский военачальник и учёный Михаил Бонч-Бруевич. Заслуженный царский генерал, после Октябрьской революции он перешёл на сторону большевиков и стал одним из организаторов Красной армии.
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