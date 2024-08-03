От 18-ти до старше 60-ти. Новые планы Зе-могилизаторов – с мега-кладбищем и похоронами

Валерий Пайков 2 августа 2024 г., 20:57 Как стало известно из источников в офисе Зеленского, там на полном серьезе уже обсуждается тема снижения призывного возраста до 18 лет и поднятия верхней планки выше 60-ти.
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