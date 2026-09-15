Первая в мире метановая ракета вывела сразу 10 спутников

Zhuque-2 переходит к массовым запускам спутниковых группировок Китайская частная аэрокосмическая компания LandSpace успешно запустила модернизированную ракету-носитель Zhuque-2 («Чжуцюэ-2»).
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